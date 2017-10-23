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ما سبب الشعور بغصة الحلق قبل البكاء...وما حلها

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مصراوي Masrawy

ما سبب الشعور بغصة الحلق قبل البكاء...وما حلها

08:01 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

ما سبب الشعور بغصة الحلق قبل البكاء...وما حلها

ما سبب الشعور بغصة الحلق قبل البكاء...وما حلها

كتبت- ميرا ماهر:

تعتبر ظاهرةfight or flight  أو"حارب أو اهرب"، هي السبب في شعور أشخاص بغصة في حلقهم وكأن شيء ما في مجرى التنفس يكاد يمنع عنه دخول وخروج الهواء بشكل طبيعي، وذلك عندما يشرع الشخص في البكاء.

ويقول البروفيسور فينجرهويتس، أستاذ الطب النفسي بجامعة تلبيرج الهولندية، إن ظاهرة "حارب أو اهرب" هي رد فعل طبيعي عند مواجهتنا مواقف خطرة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية وفقاً لموقع " iflscience المعني بأخبار العلوم.

وأضاف فينجرهويتس، أمام المواقف الخطرة أو المؤلمة، تزداد سرعة ضربات قلب الإنسان، ويتبع ذلك ارتفاع في ضغط الدم، وكذلك سرعة في التنفس، عندئذ يتسع مزمار الحنجرة، وهو ما يسبب في الشعور بالغصة أو "عقدة الحلق".

وما يزيد الأمر سوءً أننا هو محاولة كتم البكاء، عندها يحاول الجسم كبح اتساع مزمار الحنجرة، مشكلاً ضغطًاً إضافيًا عليها، فيتسبب في حدوث تقلصات العضلات.

ويُنصح بالاسترخاء قدر المستطاع عند الشعور ببوادر الغصة، والتنفس بعمق وهدوء لتجنب تشنج الأحبال الصوتية.

 

 

 

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