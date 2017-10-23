انتشال 11 جثة من موقع انهيار أرضي في ماليزيا

كوالالمبور - (د ب أ):

ذكرت السلطات الماليزية أنها عثرت صباح اليوم الاثنين على أخر جثتين كانتا مدفونتين تحت أنقاض انهيار أرضي وقع في موقع بناء بشمال غرب ماليزيا.

ووقع الانهيار الأرضي في مدينة جورج تاون، عاصمة ولاية بينانج، صباح أول أمس السبت. وظلت عمليات البحث مستمرة حيث تم العثور على تسع جثث بحلول مساء أمس الاحد.

وقالت إدارة الاعلام في ولاية "بينانج" في بيان إنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين.

وكان يوجد في الموقع وقت الانهيار 14 عاملا، ستة بنجلاديشيين وماليزي وباكستاني وإندونيسييان وواحد من الروهينجا واثنان من مواطني ميانمار وعامل لم يتم الكشف عن هويته.

وقاد رجال الاطفاء والأطقم الطبية المحلية بالإضافة إلى قوة الدفاع المدني جهود الانقاذ.