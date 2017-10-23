فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة السيسي إلى فرنسا

كتب - طه عبيد

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح الْيَوْمَ الاثنين، استراحة الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى فرنسا في زيارة هناك تستغرق عدة لأيام، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ولبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

كما يلتقي السيسي عددا من المستثمرين في فرنسا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات في مصر، إضافة إلى لقاءات أخرى لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي.

وانتظمت الخدمات الأمنية والمرورية فى الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية ، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، ومُنع دخول وانتظار السيارات لحين سفر الرئيس.