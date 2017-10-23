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رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

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رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

التحرير

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هنأ رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي، منافسه الأهلي بعد تأهل الأخير لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه لا يهتم كثيرًا بعدد الأهداف التي تلقاها فريقه بقدر اهتمامه بالفشل في التأهل ومردود اللاعبين وطريقة لعب المدرب.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة. 

وأضاف «شرف الدين»، خلال تصريحاته لقناة «ON sport»: «سنناقش أسباب النكسة التي حدثت للنجم الساحلي أمام الأهلي، وفي النهاية مبروك للفريق المصري فهذه هى كرة القدم يجب أن يكون هناك متأهل واحد من المباراة».

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وتابع: «لاعبو النجم الحاليين تسببوا في إسعاد جمهورهم كثيرًا، وما علينا فعله هو تقييم أسباب الهزيمة الثقيلة بهدوء لعمل انطلاقة جديدة للفريق، وعلينا تحمل الغضب الجماهيري، لأننا مسؤولين، ونطلب منهم الآن أن يسامحونا».

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التحرير

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