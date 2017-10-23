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اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

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مصراوي Masrawy

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

03:00 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

محاكمة

كتب - عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، إلى الشهود في جلسة محاكمة 215 متهمًا، من ضمنهم 140 محبوسًا من أنصار جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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