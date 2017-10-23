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أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

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أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو) أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

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 أعرب النيجيري جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب النجم الساحلي التونسي.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة. 
 
وأضاف «أجايي»، أنه سعيد بتألق زميله المغربي وليد أزارو، على إحرازه 3 أهداف «هاتريك»، بعد حالة عدم التوفيق التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

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