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طاهر: أهدي تأهل الأهلي لأرواح شهداء الشرطة (فيديو)

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طاهر: أهدي تأهل الأهلي لأرواح شهداء الشرطة (فيديو) طاهر: أهدي تأهل الأهلي لأرواح شهداء الشرطة (فيديو)

التحرير

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أهدى المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي،  فوز الفريق على النجم الساحلي التونسي، لأرواح شهداء الشرطة في حادث الواحات، موجهًا تهنئته للشعب المصري بتأهل الأهلي لنهائي البطولة الإفريقية. 

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة. 

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وقال«طاهر»، خلال تصريحاته مساء الأحد، لقناة النادي الأحمر، «يجب ألا تنسينا الفرحة، أن هناك مواجهة في النهائي أمام الوداد المغربي، ونتمني أن يتوج مجهود الجميع داخل النادي بالفوز بالبطولة».

وأشاد رئيس القلعة الحمراء، بالدور الذي لعبه الجمهور في المباراة، معلقًا: «الجمهور هو الشريان الحيوي للفريق، والذي يدفع ويحفز اللاعبين لتقديم أفضل مستوى ممكن وحصد البطولات» متمنيًا عودة الجماهير للمدرجات بكامل طاقتهم. 

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التحرير

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