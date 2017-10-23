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ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

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مصراوي Masrawy

للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

01:12 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أبلغ حلفاء أوروبيين رئيسيين، بمن فيهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، بأن الولايات المتحدة ستعالج مخاوفها بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وأنه ينبغي عليهم "مواصلة كسب أموال" من وراء أعمالهم التجارية مع طهران.

وأثنى ترامب، خلال مقابلة مع (فوكس نيوز) بثت اليوم الأحد، على كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وميركل، ووصفهما بأنهما صديقان، لكنه أشعار إلى الأعمال التي تنفذها ألمانيا وفرنسا مع إيران منذ أن تم تخفيف القيود بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب: "إنهما صديقان لي، هما كذلك حقا، وأنا أتفق معهما سواء كان إيمانويل أو آنجيلا. أنا أحب فعلا هذه الشخصين"، وأضاف: "لقد قلت لهما، استمرا في كسب الأموال، لا قلق من هذا".

وتقول الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق إن إيران تمتثل لالتزاماتها، وأعربت الشركات عن قلقها حول التأثير المحتمل لفشل الاتفاق على أعمالها التجارية.

وكان ترامب أعلن هذا الشهر أن الاتفاق ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وطالب الكونجرس بتشديد خياراته ضد إيران، لكنه لم يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

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