"الجنايات" تنظر إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"أحدث دار السلام"

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام".

وأسندت النيابة لكلاً من أحمد مجدى، عبد الرحمن حسين، محمد عبد الحسيب، محمد عادل، على رؤوف، عمرو كمال، عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016، بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملاً بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.