أديب: الأهلي عظيم.. و11 من الجن الأحمر كانوا بيلعبوا» (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن النادي الأهلي أدخل البهجة على المصريين بفوزه الكبير على النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، في قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء الأحد.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «محدش نسي الشهداء، الماتش وحضور الجماهير بيورنا رغبة المصريين في إنهم يكملوا، وإنهم عندهم إرادة يكسبوا، الأهلي كان بيلعب باسم مصر وقدر يعمل حاجة عظيمة».

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تابع: «كان في 11 من الجنّ الأحمر بيلعبوا في الاستاد، الأهلي كان عظيم وأزارو كان عبقري، وجابوا 6 أهداف، ومصر يجب أن تسعد، والمصريين ليسوا شعبًا تافهًا، هم لديهم رغبة في الحياة، والحياة يجب أن تستمر رغم إن ريحة الدم حوالينا».