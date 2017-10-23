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ياسر عبد العزيز: الدولة يقع على عاتقها الدور الأكبر في تطوير الإعلام

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ياسر عبد العزيز: الدولة يقع على عاتقها الدور الأكبر في تطوير الإعلام ياسر عبد العزيز: الدولة يقع على عاتقها الدور الأكبر في تطوير الإعلام

التحرير

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قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن «الإعلام لا يبدأ إلا بتنظيم، مثل المرور»، مؤكدًا أن «الدولة يقع على عاتقها الدور الأكبر في تطوير المجال».

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن «الدولة عليها دور، بل الدور الأهم، لأنها التي تضع القواعد الأساسية للصناعة، وهي التي تسّن القوانين، والتي تحدد العواقب».

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وأكد أن «بعض الإعلاميين يقدم وجهة نظره للجمهور على أنها حقيقة»، متسائلًا عن «الضامن لسلامتها أو صحتها، حتى وإن كان بحُسن نية منه».

وتابع: «أحيانًا ما تخرج الدولة وتُعبر عن مرارة من الأداء الإعلامي، وتنتقد الإعلام، وأنا لا أخذ هذا الكلام على محمل الجد، إلا إذا أتمت الدولة مهمتها في إطار عملية التنظيم، وأظهرت العدالة وعدم الانتقائية في استخدام القوانين وتقويم الأداء».

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التحرير

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