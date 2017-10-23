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صورة وخبر: المشاورات مستمرة بشأن قطر

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: المشاورات مستمرة بشأن قطر

12:27 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

صورة وخبر: المشاورات مستمرة بشأن قطر

أمير دولة قطر ووزير الخارجية الأمريكي

(مصراوى):

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى انهاء الانقسام الخليجي منذ بدايته، وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل، بقصر البحر، مساء أمس الأحد، وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وكان قد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادماً من الرياض، في ثاني محطات جولة خارجية تشمل 5 دول.

يشار إلى أنه كل من ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية معها في الخامس من يونيو الماضي، قبل أن تصدر قائمة بـ 13 مطلبا، لكن القطرية لم تسجل أي رد إيجابي على هذ المطالب.

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مصراوي Masrawy

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