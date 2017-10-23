10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها إعلان زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني أن الحكومة الألمانية خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الكمائن المفخخة في الرقة، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر وإنستجرام" بأنها "منصة هائلة"، كما قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج إن ميانمار يجب أن تستعيد مجددا لاجئيها من مسلمي الروهينجا.

1- وزير خارجية ألمانيا: برلين خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الألغام في الرقة

زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني (أ ف ب)

أعلن زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني أن الحكومة الألمانية خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الكمائن المفخخة في الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

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2- قرقاش: القمة الخليجية القادمة تضع الكرة في ملعب قطر

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن إنهاء أزمة قطر مع مصر ودول الخليج يقتصي مُراجعة الدوحة مواقفها.

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3- ترامب: حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي "منصة هائلة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر وإنستجرام" بأنها "منصة هائلة"، مدافعا عن استخدامه هذه الوسائل، خاصة "تويتر".

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4- وزير الخارجية الإسباني: ما فعلته حكومة مدريد هو اتباع دقيق لأحكام الدستور

وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس

رفض وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس اتهامات السلطة الإقليمية في كتالونيا بأن حكومته نفذت "انقلاب" عبر فرضها السيطرة مجددا على الإقليم.

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5-العاهل السعودي: نؤكّد دعمنا وتأييدنا لوحدة العراق واستقراره

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على دعم بلاده وتأييدها " لوحدة العراق واستقراره".

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6- مسؤول سوداني: قدمنا مقترحا لمصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، إن الخرطوم قدمت لوزيري المياه في إثيوبيا ومصر، خلال اجتماعهم المشترك الأخير في أديس أبابا، رؤية لحل الخلاف في بعض القضايا الاستراتيجية غير المتفق عليها بشأن سد النهضة، وذلك بحسب ما نقلته تقارير إعلامية

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7- وزيرة الخارجية الهندية: ميانمار يجب أن تستعيد لاجئيها من مسلمي الروهينجا

وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج

قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج إن ميانمار يجب أن تستعيد مجددا لاجئيها من مسلمي الروهينجا ، لحل واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في آسيا خلال عقود.

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8- وزير الداخلية العراقي: سنحاسب كل من يعرقل استقرار مدينة كركوك

وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي

دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي العائلات الكردية إلى العودة إلى منازلها في كركوك التي غادرتها بعد انتشار القوات العراقية مؤكدا أن الحكومة ترعى جميع العراقيين ولا تفرق بينهم.

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9-رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن مهمته الأساسية هي التعامل بحزم مع كوريا الشمالية.

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10- وزير الخارجية الإيراني: تيلرسون يأمل في إبرام تحالف جديد بين الرياض وبغداد

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة لـ "تحالف بين العراق والسعودية" للتصدي لنفوذ إيران المتزايد في المنطقة.

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