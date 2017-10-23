مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة
12:25 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
ارشيفية
البحيرة - أحمد نصرة:
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، على طريق "الدلنجات - دمنهور" أمام عزبة السيد أفندي مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء محمد الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز الدلنجات بالحادث، ونقلت جثتي المتوفيين والمصابين إلى مستشفى الدلنجات العام، وجاري تحرير المحضر اللازم.
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