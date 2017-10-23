معلول يكشف سر تألقه أمام الفرق التونسية (فيديو)

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وجه علي معلول، نجم النادي الأهلي، تهنئته لجمهور القلعة الحمراء، بالتأهل لقبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب النجم الساحلي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين خاضوا بعزيمة وإصرار لتقديم مباراة قوية أمام فريق كبير.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه ضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وعن تألقه أمام الفريق التونسية، قال «معلول» في تصريحاته لقناة الأهلي، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه، مشيرًا إلى أن الروح الجماعية داخل الفريق الأحمر تدفعه إلى ارتفاع طموحاته والتألق.

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