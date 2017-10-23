نجم الأهلي السابق: أزارو سيصبح من أفضل المهاجمين في العالم (فيديو)

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أشاد عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر به المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال مواجهة النجم الساحلي، معلقًا: «أزارو أثبت للجميع أنه مهاجم متميز، وسيصبح من أفضل المهاجمين في العالم، إذا استمر على هذا المستوى».

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه ضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

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وأضاف «ميدو»، خلال برنامج «استاد الأهلي»، الذي يقدمه على قناة القلعة الحمراء، أن أزارو كان ينقصه فقط إحراز هدف لنيل الثقة، مؤكدًا أنه رد على منتقديه بقوى بعد الهاتريك، الذي أحرزه في شباك النجم الساحلي.