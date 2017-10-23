محمود طاهر بعد سداسية النجم: البدري أفضل مدرب في الشرق الأوسط

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن جميع لاعبي الفريق أثبتوا أنهم نجوم فوق العادة، وإن الفريق الأحمر دائمًا بمن حضر.

وأهدى «طاهر»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأحد، لقناة النادي الأحمر، فوز الفريق لأرواح شهداء الشرطة في حادث الواحات، موجهًا تهنئته للشعب المصري بتأهل الأهلي لنهائي البطولة الإفريقية.

وأضاف رئيس القلعة الحمراء، «يجب أن لا تنسينا الفرحة، أن هناك مواجهة في النهائي أمام الوداد المغربي، ونتمني أن يتوج مجهود الجميع داخل النادي بالفوز بالبطولة».

وشدد طاهر، على أن إدارة النادي تقف طول الوقت خلف الفريق، ولاعبو الأهلي يقدرون جيدًا قيمة القميص، الذي يرتدونه، ودائمًا على قدر المسؤولية.

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وأشاد، بالدور الذي لعبه الجمهور في المباراة، معلقًا: «الجمهور هو الشريان الحيوي للفريق، الذي يدفع ويحفز اللاعبين لتقديم أفضل مستوى ممكن وحصد البطولات، متمنيًا عودة الجماهير للمدرجات بكامل طاقتهم».

وتابع، الأهلي ضرب المثل في تطبيق فكرة بطاقات الجماهير، مطالبًا الجهات الأمنية بالسماح لعدد أكبر من مباراة النجم الساحلي، التي كان يحضرها 50 ألف مشجع أهلاوي، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مع الأمن للموافقة على امتلاء ملعب برج العرب بالكامل في مواجهة الوداد المغربي.

وأشاد طاهر، بالدور الذي قدمه حسام البدري، المدير الفني، مع الفريق، في ظل الظروف والضغوط الكبيرة على عاتقه، مؤكدًا أنه رجل المواقف، ومن الأشياء التي نفتخر بها في النادي، ويعتبر أفضل مدرب في الشرق الأوسط.

وأشاد رئيس الأهلي بمحمد نجيب، مدافع الفريق، مؤكدًا أنه مثال للاعبي الأهلي، بروحه العالية، ويؤدي دايمًا دوره على أكمل وجه وفي أى وقت، وهو نفس حال جميع اللاعبين الحاضرين في المواقف الحاسمة، الذين يستحقون الشكر على مجهودهم الكبير، ومعهم الجهاز الفني.