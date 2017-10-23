كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الأحد، عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لحل مشاكل الصيادلة.

وقال عبيد في تصريحات صحفية، إن "هناك أخبار جيدة في تنفيذ كل القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالنقابة ضد سلاسل الصيدليات والصادر ضدها أحكام نهائية"، موضحا أنه تم عرض موقف المعهد الخاص بالتصنيع الدوائي ليكون الالتحاق به بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

وأوضح نقيب الصيادلة أنه تم عقد اجتماع آخر للجنة الصيدليات بالنقابة بحضور ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة؛ لبحث تطبيق قرار مجلس الوزراء بسحب الأدوية منتهية الصلاحية (الإكسبير) من السوق المحلي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تسليمهم قائمة بأسماء المصانع الممتنعة عن سحب الأدوية في موعد أقصاه الخميس المقبل؛ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمعاقبة فورية لمن يمتنع عن التطبيق.