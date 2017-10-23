محافظ الجيزة يزور المصابين من قوات الشرطة في حادث الواحات الإرهابي

الجيزة - (أ ش أ)

قام اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد بزيارة المصابين من رجال الشرطة البواسل بمستشفى الشرطة بالعجوزة من ضباط وأفراد ومجندين في حادث الواحات الإرهابي.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين الصحية ، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة سريعاً لاستكمال أداء الواجب الوطني.

وأعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسر الشهداء فى مصابهم الأليم ، وأكد على التقدير الكامل لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وفداء في سبيل استقرار الوطن وحفظ الأمن ، والثقة الكاملة في قدرة القوات المسلحة والشرطة على الانتصار على الإرهاب.