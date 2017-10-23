محمد صلاح الحسنة الوحيدة في ليفربول.. صفقة القرن في قلعة الأنفيلد

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كتب: عبدالرحمن مصطفى

خسر فريق ليفربول من مضيفه توتنهام، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل فريق الريدز السقوط في مسابقة البريميرليج، بمشاركة الفرعون المصري الدولي محمد صلاح، الذي يتألق رفقة قلعة الأنفيلد منذ أن انضم له على الرغم من النتائج السلبية التي يحققها الفريق الإنجليزي.

فريق ليفربول يعاني من تراجع كبير للغاية في نتائجه بالدوري الإنجليزي، حيث تراجع مستواه بشكلٍ لافت للأنظار بعدما حقق بداية مميزة للغاية في البريميرليج، حيث أصبح متواجدًا في المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعدما فاز في 3 لقاءات فقط، بينما خسر في 4 مباريات وتعادل في مباراتين فقط.

ويعيش فريق قلعة الأنفيلد، فترة سيئة للغاية، بعدما مني مرماه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في ملعب الأنفيلد، حيث واصل الريدز، الآداء السلبي تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ورغم النتائج السلبية التي يقدمها الفريق الإنجليزي، في مسابقة البريميرليج، إلا أن الحسنة الوحيدة في هذا الفريق هو الفرعون المصري محمد صلاح، الذي استطاع أن يكون نجم الشباك الأول بفضل تألقه مع الفريق، ليصبح هدافه الأول، معلنًا عن نفسه أمام الجماهير، التي اعتبرته "صفقة القرن".

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جماهير ليفربول، تغنت بظهور محمد صلاح مع الفريق، حيث وصفته بصفقة القرن، بينما أطلق عليه البعض لقب "الملك"، وآخر أكد أن صلاح لا يُحبط أبدًا، بينما آخرون وصفوا سرعته الزائدة، بأنه سيتغرم من الشرطة بسبب هذه السرعة الكبيرة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول لا تتوقف، حيث حقق رقمًا قياسيًا بمساهمته في 10 أهداف مع الريدز في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق الإنجليزي، حيث سجل 8 أهداف، ليصبح أول اللاعبين مساهمة في أهداف فريقه، بالإضافة إلى أنه هداف فريقه في بطولة البريميرليج.

صلاح، إنجازاته لا تتوقف رفقة قلعة الأنفيلد، منذ أن انضم له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليصبح أغلى لاعبي الليفر في تاريخهم، حيث حصل على العديد من الجوائز الفردية، التي صنعة نجوميته.

وحصل محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في ليفربول، شهرين متتاليتين، في الدوري الإنجليزي، بفضل التألق الذي ظهر عليه، وتقديمه آداءً جعله أفضل من زملائه بالفريق، حيث نال ثقة كبيرة للغاية من الجمهور.

كما أن الفرعون المصري، حصل على أفضل لاعب في جولتين بدوري أبطال أوروبا، وهما الجولة الأولى والثالثة، متفوقًا على ميسي ورونالدو لاعبا برشلونة وريال مدريد الإسباني، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الآخرين.