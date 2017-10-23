حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اندلاع اشتباكات عرقية في أثيوبيا وزيارة حيدر العبادي إلى القاهرة، علاوة على جولة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الخليجية.

1- الشرطة البريطانية تنهي عملية احتجاز رهينتين

انتشار الشرطة البريطانية في موقع الحادث (أ ف ب)

تمكنت الشرطة البريطانية من اعتقال شخص مسلح ببندقية صيد بعدما قام باقتحام ساحة للعبة للبولينج بمركز للتسوق، محتجزا اثنين من العاملين كرهينتين.

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2- رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية إلى مصر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ ف ب)

غادر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.

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3- الآلاف يتظاهرون في مالطا بعد مقتل صحفية

الآلاف يتظاهرون في مالطا بعد مقتل مدونة "وثائق بنما"

تظاهر في فاليتا عاصمة جزيرة مالطا آلاف المواطنين احتجاجا على غياب العدالة إثر مقتل صحفية معارضة للحكومة.

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4- قتلى في احتجاجات واشتباكات عرقية بإثيوبيا

احتجاجات واشتباكات عرقية بإثيوبيا (أ ف ب)

أعلن مسؤولون إثيوبيون أن 11 شخصا قتلوا في احتجاجات مناهضة للحكومة واشتباكات عرقية في إثيوبيا.

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5- تيلرسون يصل الدوحة قادما من الرياض سعيا لحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (أ ف ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من الرياض في ثاني محطات جولته الآسيوية.

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