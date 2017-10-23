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البابا تواضروس يعود من ألمانيا بعد زيارة رعوية وعلاجية استغرقت 11 يومًا

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يعود من ألمانيا بعد زيارة رعوية وعلاجية استغرقت 11 يومًا

11:49 م الأحد 22 أكتوبر 2017

البابا تواضروس يعود من ألمانيا بعد زيارة رعوية وعلاجية استغرقت 11 يومًا

البابا تواضروس

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادمًا من ألمانيا بعد زيارة استغرقت 11 يومًا قام خلالها بإجراء فحوص طبية وتدشين عدد من الكنائس.

وقام البابا تواضروس الثاني خلال زيارته إلى ألمانيا بتدشين عدد من الكنائس، وقام بزيارة رعوية لعدد من كنائس القبطية في ألمانيا، ومن بين الكنائس التي دشنها خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطي هناك.

والتقى "تواضروس" كهنة الكنائس المصرية فى الإبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل.

كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية، وألقى كلمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اجتماعات بطاركة كنائس الشرق الأوسط بألمانيا، الذي استضافته الكنيسة الألمانية والذي يحمل عنوان: "المسيحية فى الشرق الأوسط.. التحديات والمستقبل".

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