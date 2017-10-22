بعد انفراد «التحرير».. كفر الشيخ تحيل عقد إيجار المدرسة الدولية لمجلس الدولة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن مشروع مدرسة كفرالشيخ الدولية الجديدة للغات تم بعد موافقات هيئة الخدمات الحكومية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، لافتا إلى أن الأرض ستظل ملكًا للمحافظة كما تعود ملكية المشروع إلى المحافظة بعد انتهاء مدة الانتفاع المقدرة بـ٢٥ عامًا.

كانت "التحرير" قد حصلت على مستندات تثبت قيام محافظة كفر الشيخ متمثلة في المهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، بتأجير ما يزيد عن 16000 متر مربع، أي ما يقارب 4 أفدنة بالأمر المباشر دون إجراء مزاد علني أو مناقصة لإحدى الشركات كحق انتفاع لمدة 25 سنة، بسعر 25 جنيهًا للمتر الواحد سنويًا، وأيضا رفض المحافظة لعروض شركات أعلى من ذلك دون إبداء سبب.

وأعلن المحافظ في بيان له اليوم الأحد، أن إجراءات التعاقد تمت وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم 148 لسنة 2006م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م المادة 11 وان المساحة المتعاقد عليها 16606م2 بقرية القرضا بمركز كفر الشيخ مقابل حق الانتفاع السنوى 25 جنيها للمتر بزيادة سنوية 10%، مدة حق الانتفاع 25 سنة إجمالي مقابل حق الانتفاع عن مدة التعاقد 4 ملايين جنيه والتكلفة التقديرية لإقامة المشروع 125 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى نسبة 20% من صافي الربح السنوى لصالح المحافظة والذي يقدر بحوالي 40 مليون جنيه سنويًا.

وأوضحت نصر أن الأرض والمباني وكافة الاستثمارات ستؤول إلى المحافظة بعد انتهاء مدة التعاقد المحددة بـ25 عاما، كما أنه تم مراجعة تقييم مقابل حق الانتفاع وفقاً للقانون وقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإجراء المعاينة التقديرية اللازمة لحساب مقابل حق الانتفاع عن كل متر، وجارٍ العرض بمعرفتها على وزير المالية للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار الموافقات اللازمة وفقا للقانون المعمول به.

شاهد أيضا

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عرض العقد المبرم بين المحافظة والمستثمر على مجلس الدولة لمراجعة بنود العقد ومدى التزام الطرفين بقبول ما يرد من تعديل من هيئة الخدمات الحكومية التي تقوم بتقدير مقابل حق الانتفاع وقرار مجلس الوزراء وما يرد من مجلس الدولة من تعديلات بالعقد.

يذكر أن اللواء إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الحامول وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، تقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للتحقيق فيما انفردت به "التحرير" تحت عنوان: «شبهة فساد حول تخصيص أرض بالأمر المباشر لأحد المستثمرين بكفر الشيخ (مستندات)».