«المحافظين» يشيد بموقف «قرطام» بعد سحب استقالته من البرلمان

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تقدم الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، نيابة عن المكتب السياسي والهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب وقيادات وأعضاء الحزب بالأمانة العامة وأمانات المحافظات، بالشكر إلى المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، بعد أن استجاب لرغبة أعضاء الجمعية العمومية للحزب المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أكتوبر الجاري، التي صوتت على عدول «قرطام» عن الاستقالة، التي سبق وتقدم بها العام الماضي من مجلس النواب.

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وثمّن شلش، استجابة رئيس الحزب، الذي يرسخ لممارسة ديمقراطية حقيقية ومؤسسية تستحق الإشادة والتقدير، خاصة في ظل ظروف عصيبة تمر بها البلاد، متقدمًا بالشكر لرئيس المجلس، الذي جاء على لسانه التمسك الشديد باستمرار المهندس أكمل قرطام بالمجلس على مدار عام، وما ذكره العديد من أعضاء المجلس في ذات السياق.