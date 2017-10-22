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تصعيد دبلوماسي بين المغرب والجزائر بعد تصريحات "عبد القادر مساهل"

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مصراوي Masrawy

تصعيد دبلوماسي بين المغرب والجزائر بعد تصريحات "عبد القادر مساهل"

11:25 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل

(مصراوي):

خرج وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل عن النص الدبلوماسي، الجمعة الماضية، في حديثه خلال "منتدى رؤساء الشركات"، حيث أثارت تصريحاته مواجهة دبلوماسية حادة مع المغرب.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية أن عبد القادر مساهل شن هجومًا على المغرب، حيث اتهم البنوك المغربية بتبييض أموال الحشيش، كما تطرق الدبلوماسي الجزائري إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بلاد شمال إفريقيا مثل وتونس.

وأكد التقرير أن تصريحات الوزير الجزائري تسببت صدمة غير مسبوقة داخل السلك الدبلوماسي الأجنبي العامل في الجزائر، مضيفًا أنه غير معروف سبب حدة اللهجة المفاجئة من جانب مساهل، لكن الحرب الكلامية بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة ليست جديدة.

وقال وزير الخارجية الجزائري: إن "شركة الخطوط الملكية المغربية تنقل أشياء أخرى غير المسافرين"، في إشارة منه إلى "الحشيش".

وكان قد اتهم وزير الخارجية الجزائري الرباط بـ"تبييض أموال المخدرات" في شكل استثمارات في دول أفريقية، وقال عن مصر إنه "بلد يقضي معظم وقته في البحث عن قروض".

وكانت قد استدعت الخارجية المغربية، مساء أمس الجمعة، القائم بأعمال سفارة الجزائر بالرباط، للتنديد بما وصفته بـ"التصريحات غير المسؤولة" لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.

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مصراوي Masrawy

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