وفاة المتحدث الرسمي باسم المعارضة في جنوب السودان

الخرطوم - (أ ش أ)

أعلن الفصيل الرئيسي للمعارضة في جنوب السودان التي يتزعمها رياك مشار، اليوم الأحد، وفاة المتحدث باسمه لام كوي لام أثناء تواجده بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال وزير العمل السابق بجنوب السودان وعضو الحركة الشعبية المعارضة غبريال دوب - في تصريح لموقع (سودان تربيون) - إن قيادة الحركة بزعامة رياك مشار تعرب عن أسفها لوفاة لام كوي لام.

وأضاف أن الحركة الشعبية تعمل الآن مع أسرة لام لمباشرة ترتيبات الجنازة، وأن أية معلومات أخرى ستُعطى في وقت لاحق عندما تجتمع الأسرة.