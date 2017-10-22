كوريا الشمالية ترفض مجددًا أي مفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي

موسكو - (أ ش أ)

رفضت كوريا الشمالية مجددا إمكانية إجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بشأن برنامجها النووي.

وقالت مديرة إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الكورية الشمالية تشوي سون - في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد للصحفيين في موسكو على هامش مشاركتها في مؤتمر حول حظر الانتشار النووي - " إن بيونج يانج ليست في حاجة للاستجابة إلى إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية والتي تمارس أكبر قدر ممكن من الضغوط لحمل كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي".

وأضافت تشوي - حسبما نقلت (هيئة الإذاعة اليابانية) في نشرتها باللغة الإنجليزية مساء اليوم - " أقصى ما تسعى إليه كوريا الشمالية هو إحداث توازن مع الولايات المتحدة" ، مؤكدة أن بلادها في حاجة لمزيد من قدرات الردع النووي خاصة في ظل استمرار الاستفزازات العسكرية الأمريكية.