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كوريا الشمالية ترفض مجددًا أي مفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي

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مصراوي Masrawy

ترفض مجددًا أي مفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي

11:12 م الأحد 22 أكتوبر 2017

كوريا الشمالية ترفض مجددًا أي مفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي

زعيم كوريا الشمالية

موسكو - (أ ش أ)

رفضت كوريا الشمالية مجددا إمكانية إجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد بشأن برنامجها النووي.

وقالت مديرة إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الكورية الشمالية تشوي سون - في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد للصحفيين في موسكو على هامش مشاركتها في مؤتمر حول حظر الانتشار النووي - " إن بيونج يانج ليست في حاجة للاستجابة إلى إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية والتي تمارس أكبر قدر ممكن من الضغوط لحمل كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي".

وأضافت تشوي - حسبما نقلت (هيئة الإذاعة اليابانية) في نشرتها باللغة الإنجليزية مساء اليوم - " أقصى ما تسعى إليه كوريا الشمالية هو إحداث توازن مع الولايات المتحدة" ، مؤكدة أن بلادها في حاجة لمزيد من قدرات الردع النووي خاصة في ظل استمرار الاستفزازات العسكرية الأمريكية.

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