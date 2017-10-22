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مطرانية سمالوط تُلغي "غُسل" المتوفى وتوصي بالملابس البيضاء للحداد

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مصراوي Masrawy

مطرانية سمالوط تُلغي "غُسل" المتوفى وتوصي بالملابس البيضاء للحداد

11:18 م الأحد 22 أكتوبر 2017

مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس في محافظة المنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس في محافظة المنيا، اليوم الأحد، نتائج الاجتماع الدوري لكهنتها والذي عقد أوائل الشهر الجاري وانتهى إلى إصدار بعض القرارات الخاصة بطقوس التعامل مع الموتى، بدءًا من "الغُسل" ومرورًا بملابس الحداد التي ترتديها النساء، وانتهاءً بذكر المتوفين في صلوات الترحيم وتقبل العزاء.

وفي بيان لها، ذكرت المطرانية أن الاجتماع الذي ترأسه الأنبا بَفنُوتِيوس مُطران إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، توصل إلى عدم الموافقة على تغسيل المتوفي "لأنه ليس هناك أثر مسيحي لهذه العادة".

كما شملت القرارات توجيه النصح للسيدات بالعدول عن ارتداء ملابس الحداد السوداء، واستبدالها الملابس البيضاء بها، إعلانًا أن الذين انتقلوا هم في موضع الراحة، واستشهدت المطرانية بآية من الكتاب المقدس على لسان القديس يوحنا "متسربلين بثياب بيضاء" (رؤ ٧ : ٩ ).

كما قررت المطرانية أن يتم ذكر المنتقلين جهرًا في ترحيم قداسي، فيما يُسمى بالأربعين والسنة الأولى فقط، ونصحت بالاكتفاء بهذا دون طباعة كروت.

فيما حددت أن يتلقى العزاء عقب الوفيات، ويُكتفى بأن يكون لمدة يوم واحد فقط، مع منع التدخين داخل قاعات العزاء بالكنائس.

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