الأهلي يفرض حظرًا إعلاميًا على اللاعبين قبل مواجهة الوداد

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تقرر منع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات صحفية حتى مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبدالحفيظ، أن القرار يأتي من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهتين المقبلتين أمام الوداد المغربي، مشددًا على أن المنع يشمل التصريح للمواقع، أو الصحف، أو المداخلات التليفونية، أو الظهور على القنوات الفضائي

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وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال تافريقيا بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 7-4 في مجموع المباراتين حيث خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 قبل أن يعود ويفوز بنتيجة 6-2 في لقاء الإياب الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية.