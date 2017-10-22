أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يفرض حظرًا إعلاميًا على اللاعبين قبل مواجهة الوداد

Google+ Print
الأهلي يفرض حظرًا إعلاميًا على اللاعبين قبل مواجهة الوداد الأهلي يفرض حظرًا إعلاميًا على اللاعبين قبل مواجهة الوداد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تقرر منع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات صحفية حتى مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبدالحفيظ، أن القرار يأتي من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهتين المقبلتين أمام الوداد المغربي، مشددًا على أن المنع يشمل التصريح للمواقع، أو الصحف، أو المداخلات التليفونية، أو الظهور على القنوات الفضائي

شاهد أيضا

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال تافريقيا بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 7-4 في مجموع المباراتين حيث خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 قبل أن يعود ويفوز بنتيجة 6-2 في لقاء الإياب الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»