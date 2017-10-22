حسام البدري:«أنا عادل.. والجمهور سر التفوق»

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قال حسام البدري المدير الفني للأهلي أنهم استعدوا جيدًا لمواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بفوز أبناء القلعة الحمراء بنتيجة 6-2.

وأضاف البدري في تصريحاته عقب المباراة:" الجهاز الفني بيحضر للمباراة منذ يومين وكل هذا من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء واللاعبون كان عندهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفني للأهلي:"كان هناك غيابات مؤثرة تتمثل في حسام عاشور وأحمد فتحي لكن رغبة اللاعبين وتصميمهم على تحقيق الفوز كان شئ إيجابي وتسبب في حسم اللقاء بهذه النتيجة الكبيرة وبصراحة لم أكن أتوقع أن ينتهي اللقاء بهذه النتيجة لكن رغبة اللاعبين حسمت الأمر".

وتابع:" لقد أكدت من قبل أن جماهير الأهلي هي الوقود للاعبين وهي التي ستمنحهم الدافع واليوم منظر المدرجات كان مختلف والجمهور كان سببا رئيسيا في الفوز الكبير الذي حققه الفريق على النجم الساحلي ومنتظرهم في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي".

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واتم البدري:" أنا عادل وليس لي أي مصلحة مع أحد ومن يجتهد في التدريبات هو من سيتواجد وجميع اللاعبين يستحقوا التواجد لأنهم افضل لاعبين في مصر".

وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 7-4 في مجموع المباراتين.