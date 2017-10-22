أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

حسام البدري:«أنا عادل.. والجمهور سر التفوق»

Google+ Print
حسام البدري:«أنا عادل.. والجمهور سر التفوق» حسام البدري:«أنا عادل.. والجمهور سر التفوق»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي أنهم استعدوا جيدًا لمواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بفوز أبناء القلعة الحمراء بنتيجة 6-2.

وأضاف البدري في تصريحاته عقب المباراة:" الجهاز الفني بيحضر للمباراة منذ يومين وكل هذا من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء واللاعبون كان عندهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفني للأهلي:"كان هناك غيابات مؤثرة تتمثل في حسام عاشور وأحمد فتحي لكن رغبة اللاعبين وتصميمهم على تحقيق الفوز كان شئ إيجابي وتسبب في حسم اللقاء بهذه النتيجة الكبيرة وبصراحة لم أكن أتوقع أن ينتهي اللقاء بهذه النتيجة لكن رغبة اللاعبين حسمت الأمر".

وتابع:" لقد أكدت من قبل أن جماهير الأهلي هي الوقود للاعبين وهي التي ستمنحهم الدافع واليوم منظر المدرجات كان مختلف والجمهور كان سببا رئيسيا في الفوز الكبير الذي حققه الفريق على النجم الساحلي ومنتظرهم في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي".

شاهد أيضا

واتم البدري:" أنا عادل وليس لي أي مصلحة مع أحد ومن يجتهد في التدريبات هو من سيتواجد وجميع اللاعبين يستحقوا التواجد لأنهم افضل لاعبين في ".

وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 7-4 في مجموع المباراتين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية