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أزارو بعد الهاتريك: «مش هتخانق مع إرادة ربنا»

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أزارو بعد الهاتريك: «مش هتخانق مع إرادة ربنا» أزارو بعد الهاتريك: «مش هتخانق مع إرادة ربنا»

التحرير

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أعرب وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه على النجم الساحلي، مؤكدًا أن إحرازه للأهداف مسألة وقت، معلقًا: «مش هتخانق مع إرادة ربنا عشان أجيب أهداف، هو أنا مش عايز أجيب أهداف؟».

وتابع «أزارو»، خلال تصريحاته لقناة beIN sports، «أوجه الشكر لزملائي والجماهير على دعمي خلال الفترة الماضية»، مضيفًا أن اللاعبين خاضو لقاء النجم الساحلي بتركيز كبير للخروج بالفوز، مؤكدًا أن مواجهة الواداد في نهائي البطولة لن تكون سهلة.

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وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة. 

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التحرير

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