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الكنيسي: بعض الإعلاميين يرفضون المحاسبة ويساندهم شخصيات تشوه أي قرار

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الكنيسي: بعض الإعلاميين يرفضون المحاسبة ويساندهم شخصيات تشوه أي قرار الكنيسي: بعض الإعلاميين يرفضون المحاسبة ويساندهم شخصيات تشوه أي قرار

التحرير

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قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، متحدثًا عن ضبط المشهد الإعلامي، إن المشهد في طريقه للانضباط، ولكن ليس بالسرعة التي يتوقعها البعض؛ لأنها تركة ثقيلة وحالة معقدة، مضيفًا: «نحن مكلفين ودورنا المهني والوطني هو أننا نعيد الانضباط والتوازن، ولكننا ندرك أن العملية ليست بهذه السهولة».

وأضاف الكنيسي، في حوار مع برنامج «بصراحة»، على «نجوم إف إم»، اليوم الأحد: «بعض الإعلاميين غير مهيئين بمتابعة قرار بالمحاسبة، وورائهم من يساندهم أو يساعدهم لتشويه أي قرار، ومفيش تنسيق بين أعضاء المنظومة الإعلامية».

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ودعا الكنيسي لتنسيق متكامل بين الهيئات الإعلامية المختلفة،  قائلا: «أتمنى يحصل اجتماع بين قيادات هذه الهيئات الإعلامية؛ لأن فيه لبس بين المسؤوليات والواجبات».

وواصل: «قلت لزملائي في نقابة الإعلاميين إذا كنا نسعى لأي قرار نلغي تماما العلاقات الشخصية، وبدأنا في هذا وماشيين فيه برغم من أي متاعب، ولو تم التنسيق والتفاهم بين أعضاء المنظومة الإعلامية سيكون الأمر أسرع، وسأسعى لهذا الاجتماع بقوة خاصة أن العلاقات الشخصية طيبة والعلاقة بيني وبين الأستاذ مكرم محمد أحمد طيبة للغاية، وهي أرضية جيدة لو تحركنا بسرعة أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح وبأسرع مما هو عليه».

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التحرير

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