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تامر أمين لـ«الأزهر»: «الإرهابي مش عارف إنه إرهابي»

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تامر أمين لـ«الأزهر»: «الإرهابي مش عارف إنه إرهابي» تامر أمين لـ«الأزهر»: «الإرهابي مش عارف إنه إرهابي»

التحرير

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تحدث الإعلامي تامر أمين، اليوم الأحد، عن استحداث مؤسسة الأزهر الشريف مادة جديدة في مناهجها التعليمية بهدف توعية التلاميذ والطلاب بمخاطر التطرف والإرهاب وتحصينهم من الوقوع في أي فكر يدعو إلى العنف أو الانضمام إلى جماعات ترفع لافتة الإسلام وتنتهج العنف المسلح.

وانتقد «أمين» خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، القرار بقوله «هو الإرهابي مش عارف إنه إرهابي؟»، موضحًا: «هو عارف إنه مش إرهابي، هو عارف إنه مناضل ومجاهد في سبيل الله، لازم المنهج أو الشيخ أو الكتب التي قرأها تتغير سواء  دول موجودين في الأزهر  ولا لأه».

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التحرير

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