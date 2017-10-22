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الغيطي عن أحمد موسى: «هبلة ومسكوها طبلة» (فيديو)

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الغيطي عن أحمد موسى: «هبلة ومسكوها طبلة» (فيديو) الغيطي عن أحمد موسى: «هبلة ومسكوها طبلة» (فيديو)

التحرير

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استنكر الإعلامي محمد الغيطي، مساء اليوم الأحد، إذاعة الإعلامي أحمد موسى، مكالمة صوتية زعم أنها تكشف حقيقة ما جرى في حادث الواحات الإرهابي، قائلًا: «نشر الإشاعة في علم الإعلام ليس سبقًا إطلاقًا، إنك تساهم في التقليل من كفاءة جهاز شرطتك يبقى أنت والعميل واحد».

وأضاف الغيطي، خلال برنامجه «صح النوم»، عبر فضائية «LTC»، «من ينشر مثل هذه الشائعات يُساهم في الترويج لها وإثارة البلبلة، الإعلامي اللي يُنشر تسريب اتذاع في قنوات الإخوان يبقى زي الإخوان، زي الإرهابيين، أصبح بوق لهذا العدو، ده مش سبق ولا شطارة».

وتابع: «التسجيلات دي عندنا كلنا، والله العظيم التسجيلات دي معايا من أول امبارح، لكن إنك تذيع تبقى أهبل وعبيط، أنت هبلة ومسكوها طبلة، وأنا مستغرب الحقيقة ما بين موقف المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، يا جماعة يا ريت تنسقوا مع بعض».

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وكانت نقابة الإعلاميين، اليوم الأحد، قررت إيقاف الإعلامي أحمد موسى، عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة، فيما عارضها المجلس الأعلى للإعلام، وذكر أنه صاحب هذا الحق، وقال إنه من حق «موسى» الظهور إعلاميًا، وذلك على خلفية التجاوزات والخروقات التي حدثت خلال حلقة أمس من برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، وإذاعته تسريبًا مفبركًا حول حادث الواحات الإرهابي.

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التحرير

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