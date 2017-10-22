سيد علي عن أماني الخياط: «كانت مقيمة في بيت البرادعي» (فيديو)

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انتقد الإعلامي سيد علي، مساء الأحد، المذيعة أماني الخياط، على خلفية هجومها على الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، عقب تعليقه على حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع أول أمس الجمعة.

وقال «علي»، خلال تقديمه برنامجه «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «ماينفعش مذيعة كانت طول الوقت رافعة شعار (يسقط حكم العسكر)، ومقيمة في بيت البرادعي، النهاردة بتكفر الناس، تطلع تقول على واحد بحجم الفريق شفيق إنه كان بياخد ستات في عربيته بطريق المطار».

وأضاف: «هو ده يجوز يا جماعة؟ احتمال يكون في خلافات مع شفيق، لكن ليه بنتدنى في خصوماتنا لهذه الدرجة؟، بقى أحمد شفيق كان بياخد ستات؟، ما هذا التدنى؟، لصالح مين؟، مين اللي بيشغل الست دي؟، ومين اللي بيحميها ويديها معلومات؟، الخطأ اللي ارتكبه أحمد موسى بدون تعمد أقل من خطأ هذه المذيعة لأنها متعمدة».

وتابع: «أرادت أن تشوّه الرجل فجلبت له تلك الادعاءات، معقولة يا جماعة؟ ائتلاف الدببة هو أكبر حزب في مصر الآن، يظنون أنهم يحسنون صنعًا وهم من الأخسرين، متخيلين أنهم مع الرئيس والدولة وهم يسيئوا لهم، الغباء أخطر من أي عدو».

وكانت الإعلامية أماني الخياط، مقدمة برنامج «بين السطور»، على قناة «أون لايف»، هاجمت الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، بسبب بيانه الذي عزى فيه شهداء حادث الواحات الإرهابي، قائلة: «هو أنت بتنسى المصطلحات العسكرية، لمصلحة مين تكتب بيان زي ده، وأنت قاعد في بلكونتك وعلى حمام السباحة».

وأضافت «الخياط»: «أنت مين؟، أنت تاريخك معروف والناس مبتنساش، وشفيق بيصطاد في الميه العك، وليه الناس دي تحاول الضغط على جرحنا في الوقت اللي عايزينه، وولادنا راحوا عشان إحنا نعيش».

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ووصف الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، الاشتباكات التي دارت في منطقة الواحات بين الأمن وعناصر إرهابية، الجمعة، بأنها «عملية عسكرية كاملة الأركان».

وكتب شفيق في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، صباح أمس السبت: «ما هذا الذي يحدث لأبنائنا، هم على أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة. أرجوكم لا تتعجلوا في الانتقام قبل أن تستوعبوا وتفهموا حقيقة ما دار أمس على أرض بلدنا الجريح وفي عمله».

وقال: «أرجوا أن تدركوا أن ما حدث لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل، ولا هو مهاجمة بنك في مدينة حدودية، أبداً لمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم، ما دار كان عملية عسكرية كاملة الأركان، أديرت ظلما ضد أكثر أبنائنا كفاءة ومقدرة وإخلاصاً.

وأضاف: «عفوًا.. لا أستطيع أن أنطق أو أكتب عزاء لأسر أبنائنا، أحباتنا الشهداء، فالكارثة مروعة. العزاء لمصر، ولكل محب لمصر».