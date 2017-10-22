أسامة هيكل: 30 أكتوبر بدء مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع 30 أكتوبر المقبل، لعقد عدة جلسات متتالية، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأوضح أنه سيتم مناقشة القانون الأسبوع المقبل، لإعطاء مهلة للنواب لدراسته، لأنه يشغل المجلس الأعلى والهيئات، متوقعًا عدم صدور القانون سريعًا ودراسته لفترة طويلة.

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وأكد المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، أن القانون يحكم العمل ويتضمن إضافات جديدة وهي وسائل الإعلام الإلكترونية ويحتاج دقة وصياغة وتحقيق توازن في المصالح ولا يمكن أن تتمسك جهة واحدة بكل الصلاحيات.

وأضاف أن مشروع الحكومة حقق التوازن بين الهيئات وحدد اختصاصات كل منها بدقة، بجانب الاستماع لكافة الجهات، لافتًا إلي أن هناك جهات تطلب مزيدًا من الصلاحيات ولهذا أطلب التوازن ليحقق القانون الفائدة المرجوة منه.