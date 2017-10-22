أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أسامة هيكل: 30 أكتوبر بدء مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

Google+ Print
أسامة هيكل: 30 أكتوبر بدء مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام أسامة هيكل: 30 أكتوبر بدء مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع 30 أكتوبر المقبل، لعقد عدة جلسات متتالية، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأوضح أنه سيتم مناقشة القانون الأسبوع المقبل، لإعطاء مهلة للنواب لدراسته، لأنه يشغل المجلس الأعلى والهيئات، متوقعًا عدم صدور القانون سريعًا ودراسته لفترة طويلة.

شاهد أيضا

وأكد المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، أن القانون يحكم العمل ويتضمن إضافات جديدة وهي وسائل الإعلام الإلكترونية ويحتاج دقة وصياغة وتحقيق توازن في المصالح ولا يمكن أن تتمسك جهة واحدة بكل الصلاحيات.

وأضاف أن مشروع حقق التوازن بين الهيئات وحدد اختصاصات كل منها بدقة، بجانب الاستماع لكافة الجهات، لافتًا إلي أن هناك جهات تطلب مزيدًا من الصلاحيات ولهذا أطلب التوازن ليحقق القانون الفائدة المرجوة منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي