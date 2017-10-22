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«الزراعة» بعد عودة التصدير للخليج: «تم حل المشاكل وعلاقتنا قوية جدا»

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«الزراعة» بعد عودة التصدير للخليج: «تم حل المشاكل وعلاقتنا قوية جدا» «الزراعة» بعد عودة التصدير للخليج: «تم حل المشاكل وعلاقتنا قوية جدا»

التحرير

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، اليوم الأحد، إن علاقة بدول الخليج العربي قوية جدًا، وتم حل مشكلة التصدير لدول المنطقة، من خلال وفد سافر إلى الكويت والبحرين والإمارات.

وقال عبد الدايم، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين،  برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «تم حل كل المشاكل العالقة الخاصة بصادرات المحاصيل الزراعية المصرية».

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن موافقة دول البحرين والكويت والإمارات، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بالدول الثلاث.

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وقال البنا، إن جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والإمارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية، بما سيساهم في إلزام المصدرين على إتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية

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التحرير

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