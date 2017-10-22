أحمد موسى يعتذر عن تسجيل حادث الواحات: «برامج كتير بتغلط»

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اعتذر الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأحد، على الهواء، عن إذاعته مكالمة صوتية تكشف حقيقة ما جرى في «حادث الواحات»، الذي وقع الجمعة الماضية.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الخطأ وارد، أنا بشر بشتغل هوا طول الوقت، الخطأ لا يمكن أن يكون مقصودًا»، موجهًا حديثه للمشاهدين: «مش ممكن الراجل اللي طالع عشان يساند الشرطة والجيش يعمل حاجة ضد الشرطة، دي حاجة لا حصلت ولا هتحصل».

وأضاف: «الاعتذار واجب، الشهامة والشجاعة تقول ذلك، لأنني مش ممكن أزّعل حد مني، فما يعنيني هو الجمهور، برنامجي هو أكثر برنامج يتحدث عن الشهداء وطول الوقت واقف مع الجيش والشرطة والقضاء.. اعتذر عن الخطأ اللي حصل، وهذا لا ينتقص مني شيئًا».

وتابع: «فيه برامج كتير بتغلط كل يوم وبتقع في أخطاء بشعة، ويمكن عشان برنامجي مسمع شوية وليه موقف، وربما هو الوحيد الذي يساند هذا الوطن منذ عام 2011، فلم يتلون أو يتغير.. موقفنا واحد وهو أننا في ظهر الجيش والشرطة ونساند مؤسسات الدولة»، شاكرًا الشعب المصري على غيرته على مؤسساته وخاصة الجيش والشرطة.