الريال يتخطى إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني

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كتب: عبدالرحمن مصطفى

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن منافسات االجولة التساعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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تقدم الريال في الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق باولو أوليفيرا لاعب إيبار الذي أحرز الهدف بطريق الخطأ في مرماه، وأضاف أسينسيو الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 28، وعزز مارسيلو تقدم الميرينجي بالهدف الثالث في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الريال إلى 20 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب بينما تجمد رصيد إيبار عند 7 نقاط في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.