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​يسري فودة ناعيًا أحد شهداء حادث الواحات: "مُصابي في إسلام مشهور"

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مصراوي Masrawy

​يسري فودة ناعيًا أحد شهداء حادث الواحات: "مُصابي في إسلام مشهور"

11:09 م الأحد 22 أكتوبر 2017

​يسري فودة

كتب- محمد قاسم:

نعى الإعلامي يسري فودة، النقيب إسلام محمد مشهور والذي استشهد في حادث الواحات الإرهابي أول أمس الجمعة.

وكشف "فودة"، عن علاقة قرابة تجمعه بالفقيد، قائلاً: "مُصابي في ابن ابن عمتي الشهيد النقيب إسلام محمد مشهور، على روحك السلام يا ولدي ولنا الله".

وأضاف فودة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "العزاء غدًا الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد المشير طنطاوي في القاهرة.. أمنيتي ممن يستطيع الذهاب أن يحضن عني والده أخي الأكبر وحبيبي محمد".

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية عند الكيلو 135 على طريق الواحات بالجيزة أمس الأول.

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