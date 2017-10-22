مطار القاهرة يسمح لوزير الدولة في غينيا بيساو دخول البلاد دون تأشيرة مسبقة​

كتب- طه عبيد:

قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، السماح بدخول وزير الدولة في غينيا بيساو للبلاد بدون تأشيرة دخول مسبقة، بعد موافقة وزارة الخارجية على استثنائها من تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث وصل من المغرب بجوازات دبلوماسية بدون تأشيرة مسبقة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط المغربية، والقادمة من "كازابلانكا" تبين وجود أمادو سانو وزير الدولة في دولة غينيا بيساو، يحمل جواز سفر دبلوماسي وبدون تأشيرة دخول مسبقة.

وأضافت المصادر أن ضابط الجوازات قام بالاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم لشئون الجوازات، وقدم الدبلوماسي اعتذاره لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة، ووافق نائب وزير الخارجية على استثناءه من مبدأ المعاملة بالمثل والسماح لهم بدخول البلاد.