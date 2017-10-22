ملكة جمال الكون تصل القاهرة غدًا للترويج للسياحة
ملكة جمال الكون تصل القاهرة غدًا للترويج للسياحة
10:12 م الأحد 22 أكتوبر 2017
إيريس ميتينير ملكة جمال الكون
كتب- طه عبيد:
تصل مطار القاهرة الدولي، غدًا الاثنين، إيريس ميتينير ملكة جمال الكون لعام 2016، قادمة من الولايات المتحدة فى زيارة لمصر للترويج للسياحة.
وصرحت مصادر سياحية بالمطار، بأنه من المقرر أن تصل ملكة جمال الكون إلى القاهرة على طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، على أن تكون نسرين عثمانلى مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة في استقبالها بصالة كبار الزوار، وتهدف الزيارة للترويج للسياحة المصرية، وتقضي بالقاهرة أسبوع.
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