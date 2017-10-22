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افتتاح أكبر وحدة عناية على مستوى الجمهورية بمستشفى أطفال أسيوط.. غدًا

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مصراوي Masrawy

افتتاح أكبر وحدة عناية على مستوى الجمهورية بمستشفى أطفال أسيوط.. غدًا

10:14 م الأحد 22 أكتوبر 2017

افتتاح أكبر وحدة عناية على مستوى الجمهورية بمستشفى أطفال أسيوط.. غدًا

الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، الغد الإثنين، موعدًا لافتتاح أكبر وحدة عناية مركزة في مستشفى الأطفال بالمحافظة، وذلك على مستوى الجمهورية، ضمن احتفالات الجامعة بمرور 60 عامًا على إنشائها.

يشارك في الاحتفال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وعدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن وحدة العناية المركزة الجديدة تأتي في إطار الإضافات الجديدة وخطط التطوير الشاملة لمستشفيات جامعة أسيوط، والتي تساهم في تقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة وتخفيف الآلام عن كاهل ملايين المرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر مختار، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، أن وحدة العناية المركزة معنية بخدمة الحالات الحرجة من سن شهر إلى 13 سنة، وذلك للحالات الحرجة من الأطفال الذين يعانون أمراض فشل الجهاز التنفسي، والغيبوبة، ونزيف المخ، وضعف وشلل الأعصاب، والتشنجات المستمرة، والغيبوبة الكبدية، ونزيف الجهاز الهضمي، والجفاف، والخلل في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، والغسيل الكلوي.

وتعتبر تلك الوحدة هي الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية والثانية على مستوى الشرق الأوسط بطاقة استيعابية 34 سريرًا.​

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