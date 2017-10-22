وزير خارجية إيران ينتقد الدعم الأمريكي لـ "تحالف سعودي – عراقي" ضد بلاده

طهران - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة لـ "تحالف بين العراق والسعودية" للتصدي لنفوذ إيران المتزايد في المنطقة.

وقال ظريف في طهران: "للأسف، حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست مستعدة للتعلم من أخطائها، ولن تتخلى عن نهجها المعادي لإيران".

كانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يأمل في إبرام تحالف جديد بين الرياض وبغداد من شأنه إضعاف نفوذ إيران في العالم العربي.

كما أعلن تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد ظهر اليوم الاحد في الرياض مع نظيره السعودي عادل الجبير، أنه خلال زيارته الثالثة إلى المملكة، بحث مع المسؤولين "دور إيران المزعزع للأمن في المنطقة" إضافة إلى "الازمة القطرية"، داعيا "الميليشيات الإيرانية لمغادرة العراق".