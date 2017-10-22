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الخارجية الألمانية تدين الهجوم الإرهابي في الواحات البحرية

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مصراوي Masrawy

الخارجية الألمانية تدين الهجوم الإرهابي في الواحات البحرية

09:55 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الخارجية الألمانية تدين الهجوم الإرهابي في الواحات البحرية

الخارجية الألمانية

القاهرة - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الألمانية الاعتداء الإرهابي الخسيس على قوات الشرطة المصرية بالقرب من الواحات البحرية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة واصابة عدد آخر، مؤكدة أنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر مثل هذه الاعتداءات الإرهابية العنيفة.

وأضافت الخارجية الألمانية ـ في بيان نُشر علي موقع السفارة الألمانية بالقاهرة عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) ـ "سيواصل المجتمع الدولي في اتحاد وحزم مجابهة تهديد الإرهاب .. نحن نقف إلى جانب في مكافحة الإرهاب".

وتابعت "إننا نشاطر ذوي الضحايا وأصدقاءهم أحزانهم، كما أننا نشارك الجرحى مشاعرهم ونتمنى لهم سرعة الشفاء".

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