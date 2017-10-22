الشرطة البريطانية تنهي عملية احتجاز رهينتين في صالة للبولينج

لندن - (أ ش أ)

تمكنت الشرطة البريطانية من اعتقال شخص مسلح ببندقية صيد اليوم الأحد بعدما قام باقتحام ساحة للعبة للبولينج بمركز للتسوق، محتجزا اثنين من العاملين كرهينتين.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم اعتقال الرجل بعد ساعات من استدعاء شرطة وارويكشاير إلى متنزه بيرمودا.

وقالت الشرطة البريطانية عبر موقع (تويتر) إن الحادث لا يرتبط بأي عمل إرهابي، لكنها حثت المواطنين على تجنب الذهاب إلى مركز التسوق فيما يتم التعامل مع الحادث.

ولم يتم تسجيل أية إصابات، وتعد الحوادث المستخدمة فيها الأسلحة النارية نادرة في بريطانيا، حيث يتم تطبيق إجراءات صارمة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية.