وسائل إعلام: رجل يحتجز رهينتين بمركز ترفيهي وسط بريطانيا

بريطانيا - (د ب أ):

ذكرت وكالة برس اسوشيشن ،مساء اليوم الأحد، أن رجلا مسلحا يحتجز شخصين بصالة للبولينج رهينتين وسط بريطانيا.

وقال مدير مركز البولينج بمدينة نونيتون ، مهدي امشار ، مساء اليوم الأحد، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بناء على مشاهدته للحدث، بأن رجلا مسلحا أحتجز اثنين من موظفي المركز رهائن.

وذكر لاحقا أن الشرطة تتفاوض مع الخاطف داخل المركز الترفيهي الواقع بمنتزه برمودا بارك، وقالت إنه لا توجد شبهة إرهاب خلف الحادث.

غير أن الشرطة لم تؤكد احتجاز رهائن .