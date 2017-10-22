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بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يعزيان في شهيد الواحات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يعزيان في شهيد الواحات

09:36 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

قدم محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، رفقة مدير الأمن اللواء عمر عبد العال، اليوم الأحد، واجب العزاء في المجند حسن زين العابدين، والذي استشهد أول من أمس الجمعة في الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بالكيلو 135 في الواحات.

شارك في تقديم العزاء الذي أقيم بمسقط رأس الشهيد في قرية القرعان بمركز جرجا، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والمقدم وليد حسنين المستشار العسكري بالمحافظة،

وأكد المحافظ، في كلمة له، أن جموع الشعب المصري تقف خلف قيادتها السياسية وقواتها المسلحة وشرطة بلادها في مواجهة الإرهاب الغادر.

كانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين مجموعة إرهابية وقوات الشرطة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، القيادات الأمنية ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.​ ​

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