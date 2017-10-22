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بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "تحيا " بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

09:30 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يعزيان في شهيد الواحات

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يعزيان في شهيد الواحات

كفر الشيخ - مصراوي:

خلال وقفتهم بطابور المدرسة الصباحي، اليوم الأحد، شكّل طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كلمة "تحيا مصر"، بينما وقف الجميع دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث صحراء الواحات.

وكان صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ أعلن اليوم عن تعليمات إدارية وجهت إلى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشرطة خلال طوابير الصباح بجميع المدارس.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة بتخصيص فقرات من البرنامج الإذاعي طوال هذا الأسبوع عن الشهيد ومنزلته عند المولى عز وجل، ونبذ العنف والولاء والانتماء للوطن، مع تخصيص 10 دقائق من الحصة الأولى للحديث عن الشهداء وبطولاتهم.

وكانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين مجموعة إرهابية وقوات الشرطة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، القيادات الأمنية ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.​ ​

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مصراوي Masrawy

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