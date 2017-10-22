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الأهلي لنهائي إفريقيا بـ«سداسية مذلة» في النجم الساحلي (فيديو)

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الأهلي لنهائي إفريقيا بـ«سداسية مذلة» في النجم الساحلي (فيديو) الأهلي لنهائي إفريقيا بـ«سداسية مذلة» في النجم الساحلي (فيديو)

التحرير

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تأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

تقدم المارد الأحمر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، من ركلة حرة مباشرة لم يتمكن أيمن البلبولي حارس الضيوف من التعامل معها لتسكن الشباك معلنة عن هدف بطل الأول.

وفي الدقيقة 23 من عمر الشوط استغل المغربي وليد أزارو هجمة رائعة بدأها جونيور أجاي، وصالح جمعة، لتصل لمؤمن زكريا الذي مررها عرضية رائعة استغلها أزارو وسددها برأسه في الشباك. وعاد «أزارو» مجددًا في الدقيقة 39 وسجل الهدف الثالث مستغلًا عرضية علي معلول المتقنة، سددها برأسه أيضًا على يسار البلبولي.

وفي الشوط الثاني أكمل وليد أزارو الهاتريك الأول له بالقميص الأحمر، بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يتسبب وليد سليمان في هدف كوميدي بالدقيقة 58 حيث اصطدمت الكرة بقدم حمدي النقاز لتسكن مرماه معلنة عن الهدف الخامس.

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واختتم رامي ربيعة سداسية الأهلي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يقلص إيهاب المساكني الفارق في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بنتيجة 6-2.

يذكر أن مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، ليضرب الأهلي موعدًا مع الوداد المغرب في النهائي.

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التحرير

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